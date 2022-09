Ana Paula Siebert combina biquíni com sua filha durante dia na praia: ''Nosso feriado''

Ana Paula Siebert e sua filha, Vicky, esbanjaram estilo ao usarem biquínis que combinavam entre si

Na última quarta-feira, 7, Ana Paula Siebert (34) decidiu aproveitar o dia coladinha com a filha, Vicky (2), curtindo o dia em uma praia paradisíaca. A loira é claro fez questão de registrar esse momento e publicou em suas redes sociais uma série de fotos onde aparece coladinha com a filha, combinando seu look com o dela.

Nas imagens, mãe e filha aparecem curtindo as águas cristalinas do mar de Miami, nos Estados Unidos, enquanto usavam biquínis parecidos. Enquanto Ana apostou em um modelo preto com detalhes em xadrez, sua herdeira usava um biquíni com a mesma estampa com detalhes em branco. Elas ainda apostaram juntas em um chapéu, com também xadrez, que complementava o look, além das duas estarem usando óculos de sol.

Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Nosso feriado de amor. Quando o mundo poderia parar naquele minuto!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindas!", disse um. "Perfeitas!", falou outro. "Belas!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Ana Paula Siebert combinando o biquíni com a filha durante um dia de praia:

Ana Paula Siebert revela como é seu closet luxuoso em Miami

Recentemente, Ana Paula Siebert encantou seus seguidores ao mostrar um dos seus cantinhos favoritos em seu apartamento de Miami. A loira fez um tour em seu closet luxuoso, mostrando os armários recheados de roupas, acessórios, sapatos e bolsas de grife.

