Amor de mãe! Yanna Lavigne surge amamentando Amélia em foto perfeita

Yanna Lavigne surge em momento especial com a filha caçula e se derrete

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 11h57

Momento mãe-e-filha!

Yanna Lavigne (32) conseguiu deixar o coração dos internautas um pouco mais quentinho nesta quarta-feira, 27.

Isso porque a atriz usou seu Instagram para publicar uma foto super especial na qual apareceu com Amélia (3 meses).

Na imagem, é possível ver ela dando de mamar para a filha caçula enquanto troca uma boa risada com Bruno Gissoni (35), seu marido.

Como legenda do post, a musa fez uma brincadeira com as palavras ‘amar’ e ‘amamentar’. “AMAmentaR”, escreveu.

O clique foi feito por Caique Nogueira e foi editado com um efeito que deu uma impressão de ser bem antigo.

Confira o registro de Yanna Lavigne amamentando Amélia ao lado de Bruno Gissoni: