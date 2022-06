Alok mostra reencontro com os filhos em meio à turnê internacional: ''Meus bebês''

Alok retorna ao Brasil em meio à turnê internacional para reencontrar os filhos, Ravi e Raika

O DJ e produtor Alok (31) aproveitou a pausa na agenda intensa de shows nos Estados Unidos para retornar ao Brasil e reencontrar a família por 48 horas.

Na noite da última terça-feira, 31, o artista brasileiro compartilhou um vídeo encantador no aeroporto em que aparece reencontrando os filhos, Ravi (2) e Raika (1), fruto do seu casamento com a médica Romana Novais(31).

No registro, as crianças aparecem correndo em direção a ele para um abraço: "Estava com tanta saudade dos meus bebês! Vou ficar 48 horas no Brasil e depois volto pra turnê internacional. Vocês fazem cada segundo valer a pena!", declarou ele. "Cada segundo com eles faz tudo valer a pena!", continuou.

"Que momento lindo!", declarou uma internauta. "Muito amor por vocês!", disparou outra; "Nada como esse abraço gostoso! Essa sensação de estou voltando para casa", disse o diretor Boninho (60).

