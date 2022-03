Alerta de fofura! Lorena Carvalho e Luca curtem dia de sol na natureza

Lorena Carvalho mostra como está sendo seu sábado com Luca e derrete a web

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 16h14

Este sábado, 05, parece já ter começado uma delícia para Lorena Carvalho (27).

A influenciadora digital aproveitou o diazão de sol e calor para curtir um momento especial com Luca (11 meses).

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de cinco registros especiais do rolêzinho na natureza com o pequeno.

Nas duas primeiras imagens, é possível ver a musa sentada com o bebê no colo e um rio ao fundo. A terceira é da bolsa dela. A quarta, do lugar onde eles estavam. E, a última, do pequeno em pezinho.

“De agora, nosso sábado”, começou a esposa de Lucas Lucco (30) na legenda. “PS: a segunda foto é a mais linda e eu posso provar!”, babou ao final.

Vale ressaltar que, no próximo dia 18, o menino vai completar seu primeiro aninho de vida!

Veja os cliques do sábado de Lorena Carvalho com Luca: