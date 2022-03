Alec Balwin e sua esposa Hilaria estão esperando o sétimo filho

O ator e sua esposa Hilaria estão esperando o sétimo filho do casamento, Alec Baldwin também é tio de Hailey Bieber

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 16h25

Nesta terça-feira, 29, a revista americana People confirmou que Alec Balwin (63) e sua esposa Hilaria (38) estão esperando o sétimo filho.

O casal já tem os filhos Maria Lúcia Victoria (13 meses), Carmen Gabriela (8), Rafael Thomas (6), Leonardo (5), Romeo (3) e Eduardo (18 meses).

Em entrevista para a revista americana, o ator e sua esposa comentaram sobre a novidade: "Nossa capacidade de amar continua se expandindo e nós mal podemos esperar para abraçar nosso novo pequeno".

A dupla também comentou sobre terem uma grande família. "Uma das coisas mais bonitas que nossas crianças experimentaram como uma grande família é como o coração pode crescer com cada irmão novo".

Alec tem outra filha, Ireland Baldwin (26), do seu antigo casamento com a atriz Kim Basinger (68). O ator envolvido no trágico acidente que matou a cineasta Hylana Hutchins, também é tio de Hailey Bieber (25).

Em seu Instagram, Hilaria compartilhou um vídeo do momento em que os seus seis filhos souberam da novidade. A futura mamãe de sete escreveu na legenda da postagem: "Estou compartilhando com vocês o momento que nós contamos para as crianças - como vocês podem ver, elas estão super animadas! Nosso novo bebê é um ponto muito brilhante em nossas vidas. Uma bênção e um presente em tempos tão incertos".

