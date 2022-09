Adriana Lima anuncia o nascimento do terceiro filho

Top model brasileira, Adriana Lima comemora a chegada do terceiro filho e revela o nome do bebê, que foi inspirado em uma cor

A top model brasileira Adriana Lima (41) já é mamãe de três. Nesta segunda-feira, 5, ela anunciou o nascimento do terceiro filho. O bebê veio ao mundo em Santa Monica, na Califórnia, no dia 29 de agosto, e é fruto do relacionamento dela com o namorado Andre Lemmers.

Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou uma foto de zoom do olho do bebê e revelou o nome dele. Ela escolheu o nome de Cyan Lima Lemmers para a criança. Vale lembrar que Cyan é a versão em inglês para a palavra Ciano, que é uma cor.

Na legenda, a mamãe coruja contou sobre a escolha do nome do filho. “Cyan é a cor entre o verde e o azul no espectro da luz visível. Cyan é a cor das águas de Bora Bora e Maldivas, lugares que fazem parte da lista da nossa família. Cyan é, agora, a nossa cor favorita. A cor dos olhos do nosso bebê. Bem-vindo ao mundo, Cyan Lima Lemmers”, disse ela.

A modelo também é mãe de usas meninas, Valentina (12) e Sienna (9), frutos do relacionamento anterior com o jogador de basquete Marko Jaric.

