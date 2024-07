Zilu relembra críticas femininas durante casamento com Zezé: 'Me machucou muito'

Durante o podcast Café com Respostas, Zilu desabafou sobre mágoa que guarda do passado e revelou com lidava com as críticas durante casamento com Zezé

Zilu Godoy afirmou que por muitos anos sofreu com ataques de outras mulheres por ser casada com Zezé di Camargo. Durante seu podcast Café com Respostas, a influenciadora conversou com Camila Moura sobre haters, fama e traição, quando desabafou sobre detalhes de sua intimidade.

Segundo a mãe de Wanessa Camargo, apesar de muitas pessoas defenderem a união feminina, ela sente que ainda é difícil lidar com a crítica de outras mulheres, as quais aponta como as primeiras a apontarem o dedo de julgamento.

"Eu já ouvi uma frase assim: 'Teu marido é um artista, ele é bonito, ele é famoso e ele tem que ter uma mulher jovem do lado dele'. Isso me machucou muito, porque eu acabei acreditando que realmente ele precisava, hoje não", desabafa Zilu, que viveu um relacionamento de 32 anos com o cantor.

Questionada por Camila se alguma vez chegou a responder com firmeza as pessoas que lhe criticavam. "Eu respondi, mas não com palavrão, eu respondi educadamente", disse ela no programa que vai ao ar nesta quinta-feira, 11, no Youtube.

FALOU SOBRE TRAIÇÃO

A socialite Zilu Camargo relembrou como foi descobrir que foi traída no casamento. Em uma entrevista no canal Café com Respostas, no YouTube, ela contou sobre a sensação ao descobrir a traição.

"Acho que ali a autoestima vai pro chão, acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento. Quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala: ‘Eu venci, hoje eu tenho tudo que eu quero, sou a pessoa mais feliz’. Então o mundo desmorona naquele momento, você quer fugir de tudo, quer desaparecer", disse ela.

E completou sobre acreditar que não errou no casamento. "Se não sou eu, se é ele quem me traiu, ele não me merece, não posso ter essa pessoa comigo. Porque eu me dediquei, eu fui tudo pra ele e ele não pensou na hora que me traiu. Então foi isso que eu pensei, me fortaleceu", afirmou. Por fim, Zilu contou que teve a ajuda dos amigos para superar esta fase. "Busquei ajuda, principalmente com amigas, que me deram muita força", comentou.