Zilu Godoi recorda foto coladinha com o ex, Zezé Di Camargo, e os filhos em viagem

Em conversa com os seguidores, Zilu Godoi posta registro antigo ao lado do ex, Zezé Di Camargo, e dos três filhos do ex-casal nos EUA

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 11h05