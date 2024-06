Zilu Godoi diz que foi proibida de realizar procedimento estético: "Nada"

Zilu Godoi deu detalhes da doença que a manteve 40 dias no hospital e a impediu de realizar procedimentos estéticos no rosto

A empresária Zilu Godoi falou sobre os procedimentos estéticos que já fez. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a mãe de Wanessa Camargo deu detalhes da doença que a manteve 40 dias no hospital e a fez passar por 6 cirurgias. Por isso, foi impedida de aplicar botox no rosto.

Na ocasião, o jornalista abordou o assunto ao conversar com Zilu na estreia de seu podcast Café com Respostas. “Há seis anos eu tive celulite, uma bactéria que deu no meu queixo. Ela pode dar no canal, na escovação, machucar a boca, ela é um vírus que entra. Eu tava num lago, na cachoeira, não sei onde eu peguei”, iniciou.

Durante o tratamento, Zilu teve que permanecer no hospital por quase um mês e meio e passar por várias cirurgias. Por isso, os médicos fizeram uma recomendação que ela, de forma bem-humorada, afirmou não ter intenção de seguir para sempre. “Eu fiquei 40 dias internada, fiz seis cirurgias, e fui proibida de por qualquer procedimento no rosto… nada, zero… mas eu vou por”, disse.

Segundo ela, durante o tempo em que esteve casada, fez “tudo que podia” no corpo. “Fiz bastante [procedimento], fiz peito, lipo…”. Mas, depois das intervenções, quis dar um tempo. “Depois eu fiquei calma, fiquei quieta, falei ‘agora, vou deixar envelhecer da maneira mais natural’“.

Zilu fala de Photoshop em fotos

Durante o papo, a empresária também falou sobre a modificação excessiva em seus cliques e disse que usa Photoshop em seus cliques. "Todas as vezes que eu quero fazer uma foto legal, ou eu quero fazer uma foto de parceria, eu vou me arrumar? Não. Do jeito que eu tô, de pijama, eu ponho um Photoshop ali e vai. Fica lindo, fica ótimo!", detalhou ela.

"A televisão não usa lá, edita a imagem, tira as manchas. Por que eu não posso usar? Ninguém quer ver nada feio, quer?", apontou.