Zilu confessa fazer uso de Photoshop em fotos: "Foi feito pra usar"

Após crítica de internautas, Zilu Godoi confessa fazer uso excessivo de Photoshop em suas fotos nas redes sociais; confira!

Criticada pela edição de suas fotos nas redes sociais, a empresária Zilu Godoi falou sobre a modificação excessiva em seus cliques. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a mãe de Wanessa Camargo admitiu que faz uso de Photoshop para parecer mais jovem.

Na ocasião, o comunicador trouxe o assunto a tona ao conversar com Zilu na estreia de seu podcast Café com Respostas. "No passado, as pessoas te criticaram porque você usava um pouquinho exageradamente de Photoshop", disse Leo.

Logo, a influenciadora deu uma resposta certeira. "Eu não usava, eu uso! O Photoshop foi feito para que, Leo? Pra usar!", disse Zilu, que ainda falou sobre a diferença de suas fotos de antes e depois. "Agora consegui fazer um Photoshop mais sutil", confessou.

A ex-esposa de Zezé Di Camargo ainda falou em que situações ela prefere recorrer às edições em fotos. "Todas as vezes que eu quero fazer uma foto legal, ou eu quero fazer uma foto de parceria, eu vou me arrumar? Não. Do jeito que eu tô, de pijama, eu ponho um Photoshop ali e vai. Fica lindo, fica ótimo!", detalhou ela.

Por fim, Zilu ainda disparou uma resposta afiada para quem critica sua preferência por editar as fotos. "A televisão não usa lá, edita a imagem, tira as manchas. Por que eu não posso usar? Ninguém quer ver nada feio, quer?", finalizou.

Zilu responde qual é o problema de Dado Dolabella, namorado de Wanessa

Ainda nesta terça-feira, 4, Zilu Godoi fez suspense ao falar de sua relação e opiniões sobre Dado Dolabella, que assumiu a volta do relacionamento com sua filha, Wanessa Camargo, recentemente.

Durante o lançamento de seu podcast, o Café com Respostas, ela foi questionada pelo colunista Leo Dias sobre qual seria, na sua opinião, o problema de Dado Dolabella.“Acho que eu não preciso dizer. Preciso? Acho que não”.

Ainda no bate-papo, Godoi ressaltou que o que mais importa para ela é ver a filha feliz. “O importante é que eu quero que a minha filha seja feliz, quero que ela seja quem ela é. E eu tenho uma boa relação com ela. Então, isso, pra mim, é o que importa”, finalizou.