Zilu Camargo rebate indireta do ex-cunhado: ‘Nunca fiz nada para você’

Zilu Camargo manda recado para o ex-cunhado Wellington Camargo, irmão de Zezé Di Camargo, ao ver indireta nas redes sociais

A socialite Zilu Camargo surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, ao mandar um recado para o ex-cunhado Wellington Camargo, que é irmão do seu ex-marido, Zezé Di Camargo. Ela disse que viu uma indireta dele para ela e resolveu responder. Para isso, ela citou o nome dele e falou sobre a sua decisão de não vir ao Brasil para passar o Natal com a família.

"Senhor Wellington Camargo, não fica mandando recadinho, indiretinha, não, porque aqui eu falo direto e reto. E é para você esse recado. Não fica aí de mimimi, dizendo que sabe da verdade… Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a justiça vai resolver isso. Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família, que é meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Eu disse que não estava bem, a imunidade baixa, eu estava passando mal e estou mesmo. Por isso eu não iria para o Brasil. Por causa de tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade abaixou. Em nenhum momento, eu ataquei família nenhuma. Deixa de ficar aí mandando indiretinha e fala a verdade. Fala o nome de para quem você quer mandar essas indiretas, como eu estou falando o seu”, disse ela.

Então, ela completou seu recado ao pedir para ele não falar mais dela publicamente. "Wellington, por que você não me liga e fala comigo. Cara, eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala, né? Então eu não sei porque essa proteção, não sei porque me atacar. Essa indireta, todo mundo sabe que é para mim. Não valeu, até porque você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente estava combinado de passar o Natal na casa da Wanessa, todo mundo, e isso você não sabe, né? Engraçado, você não sabe de nada. Seguinte, meu amigo, espera as coisas acontecerem para você vir proteger alguém e dizer que sabe toda a verdade. Você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Wellington, toma juízo menino. Cala essa boca que é melhor para você”, afirmou.

O que Wellington Camargo falou?

Mais cedo, Wellington Camargo postou um vídeo no Instagram com uma indireta para uma pessoa que falou que iria vir ao Brasil para passar o Natal. Ele alfinetou essa pessoa e defendeu outra pessoa, que ele diz que tem o coração de ouro.

"Eu estou vendo uma pessoa da minha família levar pau todo dia sem merecer. Eu vi uma pessoa dizendo que não ia passar o Natal com a família e dizendo que desestruturou toda a família, com vitimismo. Quando na verdade, não é assim a história. A verdade é que já estava tudo combinado, que o fim de ano de cada um seria dessa maneira. Vocês não sabem o real motivo do porque tudo na vida aconteceu. Impossível você dizer que ama uma pessoa e odiar a família dessa pessoa. E a gente se calar para não arrumar briga. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Vocês não sabem do real motivo. Comparem o natal nosso, todo mundo reunido, e compara o natal da outra pessoa. Na verdade, essa é a realidade da vida. Não desejo o mal de ninguém. Não posso aceitar que julguem alguém da minha família sem saber da real realidade. Eu não me calo mais. Quando eu ver algo que não é verdade, que não é real, eu vou vir aqui e dizer a verdade para vocês. Ele não merece, ajuda todo mundo e tem um coração de ouro”, disse ele.