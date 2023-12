E agora? Zilu Camargo e irmão de Zezé di Camargo lavam roupa suja em público

Zilu Camargo e irmão de Zezé di Camargo trocam graves acusações nas redes sociais; ele se pronunciou e irritou

A empresária Zilu Camargo detonou Wellington Camargo, um dos irmãos de Zezé di Camargo. É que ela foi "exposta" pelo ex-cunhado em uma publicação nas redes sociais. Irritada, a empresária disse que ele a usou para voltar à mídia.

"Wellington, me desculpe, mas percebi agora com todas essas mentiras e essas coisas que você está inventando, eu caí na real que você quer holofotes. Você foi deputado, pastor, e hoje você está sumido totalmente de tudo! Você quer sair na mídia. Me desculpe, mas não vou dar essa brecha", disse ela.

Visivelmente incomodada, Zilu Camargo ainda negou as acusações. "Eu momento algum eu ataquei o Zezé ou falei dele. Ele sabe disso. Eu só fiz um desabafo do porquê que não estava indo passar o Natal com os meus filhos. Você criou essa polêmica, e eu sou idiota e caí, como sempre, mas percebi. Pode falar o que você quiser! Se você falar coisas graves, nós vamos para a Justiça", declarou.

O que disse Wellington Camargo?

Em um desabafo publicado nesta quarta-feira, o irmão de Zezé di Camargo fez duras acusações. "Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos", disparou ele.

Na fala, Wellington Camargo ainda relembrou momentos do passado. "O meu filho, com três para quatro anos de idade, ele estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: ‘Essas desgraças não sabem nem comer’. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas na verdade não é isso. Todo mundo sabe que não é isso".

Ao final, ele acusou a empresária de se "vitimizar" nas redes sociais para conquistar a simpatia do público. "Por que você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade, nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é", disparou.

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo. Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.