Zilu Camargo é direta ao responder comentário de fã sobre Zezé Di Camargo

Zilu Camargo se surpreende com pergunta de internauta sobre o ex-marido e rebate: 'Era muito difícil acompanhar'

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 18h31

A socialite e empresária Zilu Camargo aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs nas redes sociais. A estrela abriu uma caixinha para que os fizessem perguntas de verdade ou mentira e ela se deparou com uma questão sobre o seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo.

Um seguidor perguntou: “Verdade que você nunca acompanhou seu ex nos shows porque não era parceira em tudo?”. Então, Zilu fez questão de responder para esclarecer.

"Mentira! O que é ser 'parceira em tudo'? É anular tudo pra viver a vida do outro? Era muito difícil acompanhar o ritmo de shows da dupla porque eu tinha três filhos em idade escolar, uma filha pra acompanhar e zelar no início da carreira, uma casa com funcionários para gerenciar e uma família que semrpe dependeu dos meus cuidados!", afirmou ela, que teve três filhos com o ex-marido: Wanessa, Camilla e Igor.

Zilu Camargo revela se ama Zezé e se houve briga entre as filhas

Após se despedir de Wanessa Camargo (39), nas últimas semanas, Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família.

Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo. A empresária logo disparou uma resposta afiada.

Em seguida, Zilu Camargo ainda respondeu se as filhas estavam brigadas e não estavam se falando ao visitarem-na nos EUA."Dá uma olhadinha em nossos olhares e sorrisos! Nem preciso responder, né? Estávamos sempre juntos! Mas aqui nos EUA não tenho ajudante, nem babá... e estávamos com 2 bebês e 2 crianças! Vivemos intensamente nossos momentos de amor em família", explicou a influenciadora ao exibir um registro com as herdeiras e netos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!