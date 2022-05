Zezé Motta posa durante banho de banheira e esbanja luxo: ''Deusa''

Aos 77 anos, Zezé Motta compartilha fotos durante banho de banheira e chama a atenção da web

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h03

Zezé Motta (77) impressionou os seus seguidores nesta quarta-feira, 25, ao compartilhar cliques durante um banho de banheira.

Exibindo um sorrisão, a atriz posou nua com apenas espuma tampando o corpo e chamou a atenção.

"O banho que toda preta merece. #bomdia axé meu povo!", escreveu ela na legenda.

Além do momento relaxante, com direito a toalha na cabeça, a vista privilegiada do banheiro também deu o que falar.

Os admiradores não deixaram de elogiar a beleza da veterana. "A mulher mais linda do Brasil", "Vc é minha inspiração", "Se existe vida melhor, desconheço", "Que maravilha", dispararam.

