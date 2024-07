Zezé Motta emociona com carta aberta para Iza: 'Força e coragem'

Zezé Motta emocionou ao publicar uma carta aberta para Iza após a cantora revelar o término do seu relacionamento após uma traição

Iza tem recebido muito apoio dos famosos após anunciar o término do seu relacionamento com Yuri Lima devido à uma traição. A cantora está à espera de Nala, sua primeira filha. Em sua conta no Instagram, Zezé Motta emocionou ao publicar uma carta aberta para a artista.

"A solidão da mulher negra é presente, é agora. Esta noite, assisti a um vídeo de desabafo do nosso Talismã, Iza. Confesso que minha voz embargou, porque, no pesar de uma mulher tão potente, por quem tenho tanta admiração, vejo uma mulher, uma mãe que se prepara para gerar o fruto de um amor, uma boa nova, um novo começo. A maternidade para a mulher é uma plenitude, talvez o momento em que nos sentimos mais completas e, ao mesmo tempo, repletas de dúvidas e anseios. Nessa enxurrada de emoções e hormônios, nosso Talismã precisou vir a público para falar abertamente sobre sua dor e vulnerabilidade, para que outros não tirassem dela o direito de narrar sua própria experiência", começou ela.

Em seguida, a atriz comentou sobre a crueldade da situação. "A traição e o abandono são cruéis; eles nos silenciam e fazem doer a alma e o coração. Ressignificar a solidão da mulher negra vai além das vivências nas relações amorosas; é sobre uma vivência de exclusão em uma sociedade que insiste em ser machista, patriarcal e escravocrata. Aqui, é importante destacar a Dororidade, um conceito criado por Vilma Piedade. Dororidade é a solidariedade entre mulheres negras que compartilham dores semelhantes. É um termo que une as palavras dor e sororidade, evidenciando que a união e o apoio entre mulheres negras são fundamentais para enfrentar as adversidades e ressignificar suas experiências. É através da dororidade que encontramos força e coragem para seguir em frente, sabendo que não estamos sozinhas em nossas lutas".

Para concluir, Zezé ressaltou o seu amor por Iza. "Mesmo que Iza seja dona de si, maravilhosa, potente, empoderada, ela, assim como tantas outras, sofre com o abandono no relacionamento. Eu questiono, sim, a humanidade do homem ou do parceiro que não percebe o mal que está causando ao outro. O mais digno, quando o amor acaba, é seguir respeitando a parceria criada. Não se pode passar pano e suportar o insuportável. Mulheres, continuem olhando para dentro de si. É uma tarefa terrível, pelo medo que se encontra na própria companhia, mas é necessário refletir e superar. Meu Talismã, desejo muitas bênçãos e amor para você e sua Rainha Nala, que vem representar a dádiva de novos dias. Te amo".

Entenda o caso

A cantora Iza usou as redes sociais para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, ela revelou que descobriu que o atleta a traiu. "Quem me conhece, sabe que eu sou o tipo de pessoa que não suporto esse tipo de coisa... Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", começou ela.

"Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", revelou.