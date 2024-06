Zeca Pagodinho revela pedido inapropriado de fã em velório: "Não tiro"

Zeca Pagodinho expôs suas frustrações quanto à maneira como as pessoas o abordam e detalhou um episódio que aconteceu no enterro de Paulinho Galeto

Durante sua participação no podcast Tá Benito?, Zeca Pagodinho expôs suas frustrações quanto à maneira como algumas pessoas o abordam. O sambista compartilhou com a jornalista Isabele Benito que os fãs pedem para tirar fotos em situações inapropriadas, como durante visitas a hospitais ou em velórios. Ele detalhou um episódio que aconteceu no enterro de seu amigo Paulinho Galeto, cavaquinista, em 2018.

"Esse negócio de foto está muito chato. Antes eu dava autógrafo quando a pessoa estava com disco, né? Agora telefone todo mundo tem. Não dá para ir a um velório, não dá para visitar ninguém num hospital", lamentou o sambista,

Em seguida, relembrou: "Já me pediram foto num velório, mas eu não tiro. No velório de um amigo meu, Paulinho Galeto, o cara queria que eu fosse na capela ao lado para ver a sogra dele, que era minha fã, e tirar uma foto. Eu falei: 'Só se ela sorrir'. Como é que eu vou tirar foto com defunto?"

Além de contar suas experiências inusitadas com fãs, o cantor também revelou quanto ganha em sua aposentadoria pelo INSS. "Tô ganhando um dinheirão", ironizou ele, que revelou: "Levei a família inteira (no dia em que me aposentei), todo mundo achando que ia sair rico de lá. Ganho R$ 4 mil por mês."

