Zeca Camargo revela motivo para atacar de DJ no Ceará: 'Vibração positiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, Zeca Camargo revelou bastidores por trás de vídeo viral dele atacando de DJ

O apresentador Zeca Camargo (60) confessou que tem se divertido com a repercussão de seu vídeo atacando DJ, em Fortaleza, no Ceará. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou que o momento foi gravado durante um evento no restaurante de uma amiga.

"Acho que música espalha essa vibração positiva e quando preparo as playlists ou vou tocar em algum evento, como esse agora em Fortaleza, eu quero passar essa positividade. E o mais lindo é que as pessoas recebem de volta na mesma frequência. Tudo de bom", disse ele, que já é conhecido por divulgar ótimas playlists nas plataformas digitais.

O show particular de Zeca aconteceu no restaurante Muá Tuá, que pertence à Geórgia Santiago. O apresentador conta que se apaixonou pelo local desde que foi visitar pela primeira vez, por indicação de um amigo em comum dos dois.

"A ideia de convidar para tocar nesse evento que ela faz todo mês foi da própria Geórgia - e aceitei na mesma hora. E acho que as pessoas curtiram bastante, sim", disse ele, todo animado.

Apesar de algumas pessoas reclamarem que ele estaria realizando o show por um valor barato demais (R$ 10), Zeca confessa que não sabia que seria cobrado para assistir a sua apresentação. "Fiz por amizade e carinho pela Geórgia. Nem sabia que seria cobrado um couvert artístico", disse ele, que completou: "Mas ela merece: criou esse evento especial que agita Fortaleza e eu acho que ela não deve parar".

Em tempo, Zeca tem vivido um momento especial na carreira, com sua estreia no programa Melhor da Noite, na Band. A atração diária tem conquistado seu espaço aos poucos na TV aberta e tem deixado o apresentador super satisfeito.

"Agora ficou apertada - afinal, é um programa diário… e ao vivo. Mas a energia já está muito boa, sim, tudo dentro das expectativas. A parceria com a Glenda deu muito certo - e é só uma questão de fazer caber tudo o que eu quero dentro desses novos horários - e isso inclui até brincar de DJ pelo Brasil", declarou.