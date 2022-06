Zeca Camargo passa por cirurgia no olho direito após descolamento de retina

Nas redes sociais, o jornalista Zeca Camargo contou que precisou passar por uma cirurgia após o diagnóstico

Zeca Camargo(59) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 22, para contar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia.

O jornalista revelou que teve um descolamento de retina no olho direito e precisou ser operado nesta última terça-feira, 21. Na publicação, ele explicou que o procedimento deu certo e que precisará ficar longe da internet até o fim de semana, pois está de repouso.

"'O velho Zeca, mas pode me chamar de O Homem de Sei Milhões de Dólares', com seu olho biônico! Sei que se você não tem pelo menos 50 anos, não vai entender essa brincadeira. (Google, socorro!). Mas é que quis contar a notícia com um pouco de humor", brincou Zeca no começo da publicação.

O apresentador seguiu a postagem contando que queria ser o primeiro a contar o ocorrido para os fãs. "Você que me segue aqui e é sempre tão querida, tão querido, dentro da nossa relação de transparência, merece saber primeiro. Fui submetido ontem a uma cirurgia no olho direito. Diagnóstico: descolamento de retina. Solução: operação imediata. Tudo resolvido, procedimento super bem sucedido - e já estou em casa repousando até o fim-de-semana. Isso significa que me afastarei deste espaço por um tempo."

"Mas sei que seguimos fortes acreditando na sabedoria, na cultura, nas mentes brilhantes que sempre celebramos aqui. Ficarei ouvindo “Break my soul” em loop, bem como “Finnaly enough love”, de Madonna, que sai na sexta. Ah! E Criolo - muito, mais ainda! Vendo a segunda temporada de “Teerã”, finalizando “Clark” e os “Diários de Andy Warhol”. Lendo uma pilha de livros separadas há semanas! E inventando novas coisas! Até breve! Sigo com você!", finalizou.

