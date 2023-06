Em momento sincero, Zé Neto manda recado corajoso para Neymar: "Para de ser burro"

Zé Neto manda recado corajoso para Neymar; ele também citou a gravidez de Bruna Biancardi

O cantor sertanejo Zé Neto mostrou personalidade ao mandar um recado bem direto para o craque Neymar. Ele foi questionado sobre a vida movimentada do craque que esteve exposto nos últimos dias nas páginas de fofoca.

Em declaração ao jornalista Leo Dias, do portal LeoDias.com, a dupla de Cristiano foi questionado sobre o craque e deu uma opinião bem direta. Ele comemorou a gestação de Bruna Biancardi, mas mandou uma mensagem direta ao amigo.

"Neymar está de parabéns! Que Deus abençoe que a filha dele venha com muita saúde, parabéns pelo casamento e pare de ser burro, cara", disparou ele. A declaração acontece após a revelação do craque com Fernanda Campos em pleno Dia dos Namorados.

Neste final de semana, o jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi, agitaram a internet com o chá revelação no Rio de Janeiro. Grávida pela primeira vez, ela descobriu que vai ter uma menina com o atleta. Com isso, os fãs não perdoaram e logo criaram um apelido para a criança.

Nas redes sociais, vários memes surgiram com a revelação de que Neymar terá uma menina e até um suposto nome para a criança repercutiu entre os internautas. Os fãs começaram a brincar que a menina possa se chamar 'Neymara' .

Revelou o nome?

O jogador de futebol Neymar Jr voltou a ser assunto na internet nesta segunda-feira, 26, por causa de um vídeo que está circulando pelas redes sociais. Isso porque ele pode ter revelado o nome de sua primeira filha com Bruna Biancardi. No último final de semana, o casal fez o chá revelação e descobriu que terá uma menina. Então, um vídeo da festa traz uma voz gritando um nome de menina e os rumores dizem que é a voz do jogador.