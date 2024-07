Zé Felipe surpreende Virginia com recepção após viagem: 'Não existe'

Após dias longe, Zé Felipe surpreende Virginia com recepção romântica em casa; influenciadora estava com Poliana Rocha e as filhas nos EUA

O cantor Zé Felipe surpreendeu Virginia Fonseca nesta quinta-feira, 11, com uma recepção especial em Goiânia. Após dias nos EUA para fazer o enxoval de José Leonardo, a influenciadora retornou para casa com seu jatinho e foi recebida com muito amor pelo esposo.

Logo ao sair da aeronave, a empresária ganhou flores e um bilhete com declaração. Além dela, Poliana Rocha também ganhou a surpresa e ficou admirada com a atitude do filho. Zé Felipe também deu arranjos para as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, e para as colaboradoras que viajaram junto.

"E chegamos com flores do meu amor! Ele é simplesmente perfeito", escreveu Virginia ao exibir os mimos. Em seguida, ela foi surpreendida por uma mesa com jantar japonês na mansão onde moram antes de se mudarem para a outra casa que está sendo construída.

"E cheguei em casa ele tinha preparado japa pra gente! Não existe igual viu, gente? Graças a deus eu tive a sorte grande de encontar e pegar pra mim", falou sobre a postura de Zé Felipe com ela.

Virginia Fonseca prepara enxoval luxuoso para o terceiro filho nos EUA

Na sexta-feira, 5, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar todos os detalhes do enxoval luxuoso para a chegada de seu terceiro filho com Zé Felipe. Aproveitando uma viagem em Orlando, nos Estados Unidos, a influenciadora digital e apresentadora encheu o carrinho com itens para o novo membro da família.

Em suas redes sociais, Virginia compartilhou algumas fotos do dia de compras ao lado de suas duas herdeiras, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de apenas um, e da sogra, Poliana Rocha. Juntas, elas posaram na entrada da loja com alguns dos itens que garantiram para o herdeiro caçula, incluindo carrinho e bebê conforto.