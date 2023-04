Zé Felipe encanta com fotos de momento família na piscina ao lado de Virginia e filhas

Cantor Zé Felipe aparece curtindo piscina à noite ao lado da esposa, Virginia Fonseca, e das filhas

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Zé Felipe (25) decidiu explodir o fofurômetro da internet! Em suas redes sociais, o artista compartilhou alguns cliques curtindo um momento família na piscina ao lado da esposa, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24), e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

“Com elas hoje na piscina”, escreveu o cantor, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho com brilhantes. “Amo vocês demais!”, respondeu a influenciadora digital, que recentemente deu um avião para o amado de aniversário.

Nas fotos, Zé surge com a filha mais nova em seu colo, que usava apenas uma fralda para poder entrar na água. Já a mais velha, ficou com Virginia, com looks azuis combinando, além de bóias para a segurança da pequena.

Os comentários da publicação foram inundados de pessoas completamente apaixonadas pela fofura da família. “A flor é 100% Zé Felipe hahahah Mali 100% Virginia… lindos!”, exaltou uma internauta. “Maria Flor é a cara do Zé Felipe”, exclamou uma outra seguidora do cantor. “Meu Deus essa foto do Zé com a Flor está perfeita demais”, se derreteu uma terceira.

Veja a publicação feita pelo cantor Zé Felipe curtindo um momento na piscina com a esposa, Virginia Fonseca, e as filhas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)



Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele. Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.