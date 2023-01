Zé Felipe encanta ao surgir com Maria Flor em seus braços: “Minha vida!”

O cantor sertanejo Zé Felipe compartilhou um registro em família e roubou a cena ao posar com Maria Flor nos braços

Iti Malia! Na tarde desta sexta-feira, 20, Zé Felipe (24) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um clique em família. O cantor apareceu ao lado da mulher, Virginia Fonseca (23), que trazia em seu colo a primogênita, Maria Alice (01).

Na imagem publicada em sua conta oficial no Instagram, o sertanejo posou com um sorriso largo enquanto segurava Maria Flor, de apenas três meses, em seus braços. “Amores da minha vida!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram. “Família linda e abençoada por Deus!!”, escreveu um. “Lindoooosss”, declarou outro. “Virginia com a Virgínia no colo e Zé Felipe com Zé Felipe no colo!”, brincou um terceiro.

Ainda na última semana, Virginia Fonseca e Zé Felipe foram protagonistas de momentos polêmicos durante uma live que aconteceu para a divulgação da marca de cosméticos da influenciadora.

