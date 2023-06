Zé Felipe e Virgínia Fonseca discutem após aniversário da filha: "Tem que respeitar"

Zé Felipe e Virgínia Fonseca discutem; vídeo está circulando nas redes sociais

Uma confusão entre o casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca com muitos palavrões e ironias foi publicada nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 31. É que os dois começaram a discutir sobre um detalhe curioso.

Eles divergiram sobre um tema espinhoso: afinal, com quem Maria Alice se parece? Na conversa, os dois trocaram muitas farpas e insultos. “Você não tem o olho assim, não. Até o olho da Maria Alice é meu! O olho não parece com você”, diz o cantor na gravação.

A influenciadora então contra-atacada. “Ahn? Amor, todo mundo fala que a Maria Alice é a minha cara”, diz ela que leva uma invertida do filho de Leonardo. “Foda-se todo mundo!”, diz ele visivelmente incomodado.

Virgínia Fonseca então segue se defendendo. “Mas eu também falo”, diz. “Foda-se! O que interessa é que saiu da onde? Do meu saco, não foi? Eu que meti, eu que sei. Foi o forno só!”, rebate ele. “Foi gerada nove meses na minha barriga. Então tá bom! Eu que gerei nove meses, eu que sei também. As duas [Maria Alice e Maria Flor] são a minha cara e então, o forno é que faz ficar pronto. Tem que respeitar!”, disparou ela.

O vídeo foi gravado após a festa de aniversário luxuosa da filha. Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão juntos há quatro anos e tem duas herdeiras: Maria Alice e Maria Flor. Veja abaixo:

Zé Felipe discute com Virgínia sobre a filha Maria Alice: "Saiu da onde? Do meu saco, não foi?"



Tarólogo faz previsões para Virginia Fonseca e Zé Felipe

O tarólogo Val Couto conversou com a CARAS Brasil há pouco tempo e fez previsões sobre o futuro de Virginia Fonseca e Zé Felipe. "No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", disse ele.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".