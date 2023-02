Zé Felipe deixa mão boba escapar ao surgir agarradinho com Virginia Fonseca: “Minha gata!”

O cantor Zé Felipe deixou a mão boba escapar ao dividir com os fãs um clique abraçado com a amada; veja

Na última sexta-feira, 10, Facilita Aí, novo hit de Zé Felipe (24), completou 1 semana de lançamento com mais de 10 milhões de visualizações.

Para celebrar a conquista, o sertanejo publicou em suas redes sociais um registro do videoclipe da música, que viralizou na web, ao lado da esposa, Virgínia Fonseca (23), enquanto trocavam carícias apaixonadas.

De roupa de banho, Virginia Fonseca ostentou sem bumbum empinado enquanto recebia uma mão boba do esposo. "Obrigado por tudo tudo. Obrigado minha gataaa", declarou-se para loira.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os papais de Maria Alice (1) e Maria flor. "Uauuuuuu!!! Aí é loucura Brasil!!! ", elogiaram os fãs. "Casal de milhões", disseram outros sobre os pombinhos apaixonados.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZÉ FELIPE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

AMOR!

Ainda na última semana, a influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores encantados ao mostrar um momento romântico em sua conta no Instagram.

É que ela foi surpreendida pelo maridão Zé Felipe! É que assim que ela entrou no jatinho particular do casal, foi recebida com um buquê de flores e caixas de joias.

"Partiu casa com direito a surpresa do meu gato. Te amo, Zé Felipe! Que Deus nos acompanhe", afirmou ela que sempre demonstra sua fé antes de fazer voos com o marido.