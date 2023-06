Zé Felipe dá presente de luxo para Virgínia Fonseca e sai de mãos abanando: "Nada?"

Zé Felipe dá presente de luxo para a esposa no Dia dos Namorados; ele, porém, ficou sem nada

A influenciadora Virgínia Fonseca dividiu opiniões nesta segunda-feira, 12, ao surgir feliz da vida ao abrir o presentão que ganhou do marido Zé Felipe. No Dia dos Namorados, o filho de Leonardo resolveu surpreender a amada com um presentão.

"Olha isso, Maria. Que luxo o que papai deu para a mamãe", disse ela conversando com a filha enquanto abria os presentes. "Amor, não comprei nada pra você", diz ela na gravação que está circulando nas redes sociais.

Virgínia Fonseca ganhou uma mala de viagem e um necessaire assinadas pela grife francesa Louis Vuitton . Só a mala custa em torno de R$ 21,4 mil. A atitude de não presentar o marido, porém, rendeu comentários negativos dos seguidores.

“Está parecendo um amigo oculto. Você dá um avião e ganha uma bolsa“, disparou um. “30 mil que pra eles não é nada, é baratinho. O que é 30 mil em vista de um jatinho“, disse outro. "Não deu nada, gente? Poderia ter comprado uma lembrancinha", disse outro.

Veja abaixo:

SÓ VOU NAMORAR SE FOR ASSIM!! Zé Felipe que deu uma mala e uma nécessaire de grife avaliadas em mais de 25 mil reais para Virgínia de presente de dia dos namorados pic.twitter.com/5hK0F36mao — Babados (@babadosreal) June 12, 2023

NOVO BEBÊ?

Sobre a possibilidade de um próximo filho, Virginia Fonseca causou polêmica recentemente ao revelar uma possível de nome para o terceiro bebê. Caso o terceiro herdeiro não seja menino, a influenciadora comentou nas redes sociais que a menina poderia se chamar Maria Sol, o que desagradou os seguidores.

Mas a possibilidade de um irmãozinho ou irmãzinha para Maria Flor e Maria Alice pode estar mais próxima do que os fãs imaginam. Ainda nesta semana, a loira compartilhou nas redes sociais que esteve fazendo testes de gravidez, o que indica que ela pode estar se preparando.