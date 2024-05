Zé Felipe, Caio Castro e Gustavo Mioto: confira outros famosos que perderam a virgindade cedo

Artistas relatam histórias curiosas de quando perderam a virgindade; todos eles passaram pela experiência entre os 12 e 16 anos

O cantor Zé Felipe (26) surpreendeu os fãs recentemente, ao fazer uma revelação de sua intimidade. O marido da influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (25) contou, durante participação no programa da amada, no SBT, que sua primeira vez foi bem cedo, com apenas 12 anos. Mas o filho do cantor Leonardo (60) com Poliana Rocha (47) não é o único famoso que já confessou ter tido relação sexual ainda muito jovem. O ator Caio Castro (35) e o sertanejo Gustavo Mioto (27), por exemplo, também relataram como foi a primeira experiência.

Segundo Zé Felipe, ao ser questionado por Virginia qual seria o nome da moça, ele respondeu que não sabia por se tratar se uma garota de programa. “Não sei o nome dela (...) Ela era p#ta, uai”, declarou o cantor, que é pai de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), e está à espera do terceiro filho. Virginia está grávida de seis meses e a criança vai se chamar José Leonardo.

Caio Castro revelou que mentia sobre o fato de ser virgem por vergonha e relatou como foi a primeira vez, aos 15 anos. "Foi com uma menina do colégio, mais velha, já tinha 18 anos e todo mundo queria ela. Ficamos naquele flertezinho, e eu ficava pensando em casa: Ela está querendo, não estou acreditando. Em uma festa quase rolou, aí na outra semana cheguei da escola, fui para a minha avó e ela me ligou, era 13h. Ela disse que ia ficar sozinha em casa até as 22h. Devo ter chegado lá umas 13h20", relembrou o ator, em uma entrevista.

O sertanejo Gustavo Mioto iniciou a vida sexual aos 13 anos. Ele falou sobre a experiência em entrevista a Matheus Mazzafera, antes da mudança de nome e gênero. Agora, a influenciadora se chama Maya Massafera (43). "Cantava em uma web rádio. Nesse dia, fiquei entre os mais pedidos com uma música. Foi de 13 para 14 anos. Meu amigo [da rádio], me deus os parabéns e disse que ia me dar um presente. Então, ele me jogou dentro da casa de uma guria e aconteceu", falou.

O sertanejo Zezé Di Camargo (61) também teve a primeira relação muito cedo. "Com doze anos me mostraram o sabor do negócio. Foi com uma vizinha nossa. Dormia na cozinha e meu pai subalugou um quarto para a mãe dela. Pelo buraco de um armário na cozinha, eu passava a mão nela, ela tinha 18 anos. Foi ela que me mostrou o sabor da coisa e eu nunca mais esqueci na minha vida", disse ele em entrevista ao The Noite, no SBT.

O apresentador, ator e humorista Fábio Porchat (40) contou que foi pressionado a perder a virgindade. "Sempre sofri bullying. Meus amigos tinham perdido a virgindade com prostitutas e eu ainda não. Até que meu amigo resolveu me levar em um puteiro, aos 16 anos. Isso se espalhou pelo colégio. Chegamos lá e descobrimos que não tinha expediente no dia porque a polícia tinha dado uma batida", relembrou ele, durante uma live da revista Marie Claire.

"Tive que pedir para os meus amigos mentirem por mim. Espalhamos que tinha rolado. Um mês depois, rolou com uma. Mas não considero minha perda de virgindade. Foi mais pressão, uma obrigação. Considero minha perda de virgindade com minha namoradinha de 17 anos, um tempo depois", emendou.