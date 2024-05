Zayn Malik revela que foi expulso do Tinder e expõe motivo: "Me acusaram"

O cantor Zayn Malik revelou em uma entrevista para a Nylon, nesta terça-feira, 14, que seu perfil no Tinder já foi excluído e explicou o motivo

O cantor Zayn Malik revelou em entrevista para a Nylon nesta terça-feira, 14, que já teve seu perfil no Tinder banido. Segundo ele, algumas pessoas o acusam de apostar no golpe conhecido como catfish, que é a prática de se passar por uma outra pessoa para obter alguma vantagem.

"Não teve muito sucesso para mim, vou ser honesto. Todos me acusaram de 'catfish'. Eles ficam tipo: 'Para que você está usando as fotos de Zayn Malik?' Fui expulso uma ou duas vezes", contou.

Apesar da falta de sucesso no aplicativo de relacionamento, o artista garantiu que se sente bem solteiro. "Estou muito contente e feliz por estar solteiro pela primeira vez na vida", garantiu ele, que ressaltou a importância de ter um tempo para aproveitar a família.

"Dos 21 aos 27 anos, fiquei com a Gi (Gi Hadid), tivemos uma filha e eu não tive muito tempo para me conhecer. Provavelmente é aconselhável reservar um tempo antes de investir totalmente em outro ser humano como parceiro para toda a vida", avaliou o artista.

O relacionamento de Zayn e Gigi chegou ao fim em outubro de 2021. Meses após o nascimento da filha Khai, que veio ao mundo em setembro de 2020. Atualmente, a guarda da menina é compartilhada e ela passa metade do tempo com cada um deles.

"Só tenho minha filha 50% do tempo. Eu teria 90% dela se pudesse. Vamos ver Disney on Ice ou vamos ver o parque temático da Nickelodeon. Ou vamos à praia. É assim que aproveitamos", disse o ex-integrante da One Direction. Ele fez parte da boyband durante cinco anos, de 2010 a 2015. No ano seguinte, iniciou a carreira solo e lançou três álbuns.

Zayn Malik compartilha selfie no Instagram. Veja a publicação!