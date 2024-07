Yuri Lima ganha número impressionante de seguidores após escândalo de traição com Iza

Yuri Lima explode nas redes sociais e conquista milhares de seguidores após ter traição exposta pela ex-namorada, a cantora Iza

Na noite da última quarta-feira, 10, Yuri Lima viu seu número de seguidores nas redes sociais disparar após sua ex-namorada, a cantora Iza, expor uma traição e anunciar o fim do relacionamento. Apesar do escândalo, o jogador de futebol continua a ganhar popularidade enquanto o público aguarda um pronunciamento dele sobre a polêmica.

Atleta do Mirassol, Yuri contava com pouco mais de 300 mil seguidores quando a cantora usou seu próprio perfil no Instagram para expor a traição do ex-namorado. Durante a noite, o jogador de futebol ganhou quase 100 mil seguidores, e agora já duplicou esse número, quase atingindo meio milhão de pessoas em sua rede social.

Apesar de estar bombando no perfil, Yuri mantém a sessão de comentários fechada em suas publicações antigas para evitar novas mensagens dos seguidores. Além disso, o atleta não apagou as fotos com a cantora, textos apaixonados e outras declarações. Inclusive, uma das últimas postagens dele foi falando sobre seu relacionamento com a artista.

Agora, o público tenta acompanhar de perto os desdobramentos da polêmica, o que resultou em um aumento significativo na sua popularidade. Vale lembrar que Iza surpreendeu ao revelar que foi traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez, com um relato pesado em suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 10.

Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, que deve chegar ao mundo em breve, e gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

"O que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", revelou.

MC Mirella expõe mensagens de Yuri Lima:

Na noite da última quarta-feira, 10, MC Mirella também usou as redes sociais para revelar que recebeu mensagens de Yuri Lima logo após o anúncio da gravidez de Iza. Depois da cantora expor a traição e anunciar o fim do relacionamento com o jogador de futebol, a funkeira contou que ele tentou puxar assunto com ela há poucos meses, mas foi ignorado.

Através das redes sociais, Mirella comentou que estava chocada com a situação. Apesar disso, revelou que já havia recebido mensagens "estranhas" do jogador anteriormente: “Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela estava grávida! Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou! Passada!”, disse a funkeira; aos detalhes!