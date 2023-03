Yungblud aproveita calor carioca para ir à praia com namorada em visita ao Brasil

Cantor britânico Yungblud é clicado aproveitando a praia com sua namorada, Jesse Jo Stark

Nesta sexta-feira, 31, o cantor britânico Dominic Richard Harrison, mais conhecido por seu nome artístico, Yungblud (25) mostrou que gostou mesmo do Brasil! O artista foi visto curtindo uma praia com sua namorada após seu show no festival de música Lollapalooza 2023.

Yungblud estava acompanhado da namorada, Jesse Jo Stark, aproveitando bastante a ida às areias de Ipanema, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O casal mergulhou na água gelada para espantar o calor carioca e se refrescar.

Yungblud na praia - Créditos: JC Pereira / AgNews

Os pombinhos também foram clicados pelas lentes do paparazzo descansando na areia. Yungblud só mostra cada vez mais como está gostando do Brasil. Quando chegou, ficou bastante emocionado ao ver muitos fãs o esperando no aeroporto. Além do festival, o cantor se apresentou em outro local em São Paulo.