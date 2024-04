Yudi Tamashiro diz viver melhor fase com carreira gospel: 'Me viam como um talento desperdiçado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Yudi Tamashiro conta como a música gospel surgiu em sua vida e anuncia lançamento da canção Olha O Que Ele Fez Em Mim

Yudi Tamashiro (31) decidiu transformar sua vida. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que deixou os planos de se mudar definitivamente para o Japão com a esposa, a cantora Mila Braga (33), e investir na carreira de empresário no Oriente para retomar a de cantor. Só que agora, o artista foca na música gospel e lançou recentemente sua primeira canção, chamada Olha O Que Ele Fez Em Mim. Comemorando nova fase, ele destaca: "Me viam como um talento desperdiçado".

O músico conta como surgiu a vontade de apostar na carreira gospel. "Já vinha conversando com a minha esposa e com a minha família sobre parar com a carreira artística. Eu queria trabalhar só como empresário no Japão. Meus planos era ir para o Japão e ficar por lá, uma mudança radical. Até que chegou um convite do SBT, para eu fazer um piloto de um programa, que era o Programa Livre. Fui, fiz o piloto, mas parece que algo reacendeu dentro de mim. Tipo: ainda tem mais para você fazer, mais coisas. Estava bem tranquilo", relembra.

"Eu, dentro de casa, já estava trabalhando com a minha esposa, ajudei na construção da carreira dela, na parte musical, e isso ficou batendo dentro de mim. Até que um dia, em uma oração, o Senhor - quando falo é Deus - começou a falar comigo e senti que tinha que voltar a produzir, a escrever música, voltar a me expressar na forma que sinto. Tudo na minha vida, sempre fiz com muita verdade. E a maneira mais fácil que tenho de me expressar é através da arte, seja na dança, no canto, na escrita. Sempre foi assim. Simplesmente ouvi a voz de Deus e disse: que seja feita a Tua vontade", emenda.

Yudi também contou como escreveu a música. "Estava no escritório, juntei alguns compositores amigos meus e comecei a contar um pouco da minha história. Falei que queria sair com uma letra, sair sentindo que estava dando mais um passo de fé. E conversando, falei: 'Olha que história linda, olha quantos livramentos tive, quantas batalhas enfrentei'. No momento de desespero, de tormento, cheguei ao meu limite e falei: 'Senhor, não tenho mais forças. Se o Senhor continua fazendo milagres, salvando vidas, está aqui a minha vida'. E de repente, o Senhor começou a fazer grandes milagres, mudar minha história", destaca.

"A música é basicamente o meu testemunho. Só que eu ouvindo agora, qualquer um que escutar aquele louvor, vai sentir com clareza que não é só a minha história, é de milhões de brasileiros, de seres humanos que já tiveram vários livramentos, que já choraram muito na presença de Deus e que Ele fez", continua o artista.

Refletindo sobre o passado, Yudi garante estar na melhor fase de sua vida. “É com muita clareza que vejo que o que eu estou construindo hoje não é algo passageiro, é algo sólido e duradouro. Muitas pessoas me viam como um talento desperdiçado, mas Cristo fez isso comigo, de um talento desperdiçado a uma promessa. Não para a minha glória, mas como um instrumento para salvar vidas, para entregar uma palavra de salvação, de amor e para abençoar outras pessoas”, salienta.

