Yasmin Brunet vai até a Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor

Após acusações, Yasmin Brunet foi até a Delegacia de Crimes Cibernéticos depor sobre o caso

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 16h00

Durante a tarde desta quarta-feira, 26, Yasmin Brunet (34) foi fotografada chegando à Delegacia de Crimes Cibernéticos, localizada no centro de São Paulo. Yasmin vai prestar depoimento por conta de uma denúncia de tráfico humano, que viralizou recentemente através das redes sociais através da brasileira Leticia Maia. A moça disse que Yasmin estaria envolvida em um esquema de prostituição fora do País.

Pouco tempo antes, Yasmin mostrou em seus stories que estava "limpando as energias" em sua casa, queimando Palo Santo que, de acordo com a influencer, acalma as emoções, purifica o ambiente e também aumenta a vibração positiva.

Yasmin Brunet chega à Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor - AgNews

Yasmin Brunet chega à Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor - AgNews

Yasmin Brunet chega à Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor - AgNews

Yasmin Brunet chega à Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor - AgNews

Yasmin Brunet chega à Delegacia de Crimes Cibernéticos para depor - AgNews

Yasmin chegou a se pronunciar sobre o caso: “Não vou comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos estão tomando providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção”, começou a atriz e modelo. “Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante. Tráfico humano é um assunto grave, não é para brincar ou ganhar fama em cima. Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente”, finalizou Yasmin.