Yasmin Brunet choca fãs ao revelar a idade: “Rostinho de 20”

A modelo Yasmin Brunet chocou os fãs ao revelar a idade que está completando nesta terça-feira, 06; veja!

A modelo e influenciadora digital Yasmin Brunet deixou os mais de três milhões de seguidores incrédulos depois de revelar a sua idade. Isso porque na manhã desta terça-feira, 06, a ex-namorada do surfista Gabriel Medina publicou um clique especial para celebrar a chegada do novo ciclo em sua vida.

“Bem vindos 3.5! Já to vendo que você vai ser o melhor ano da minha vida”, declarou a atriz na legenda da imagem, onde aparece sorridente sentada nas escadas, usando top verde neon,que destacou a barriga sequinha, e calça jeans cintura alta.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao escrever mensagens de felicitações para a aniversariante. "35 com cara de 17. Linda", disse um. "35? A cara é de 18", falou outra. "Maravilhosa demais", babou um terceiro. "35 com cara de 20. Perfeita", acrescentou uma."O bom é que está com rostinho de 20. Parabéns", destacou mais um.

Na última semana, Brunet levantou um questionamento bem importante sobre o mundo do namoro. A famosa reclamou da falta de romantismo nos homens atualmente. “Não tem mais homens românticos no mundo? É isso mesmo?”, escreveu no Twitter.

Yasmin Brunet, começou sua carreira de modelo com 13 anos. Desde esta época fez desfiles como São Paulo Fashion Week. Além disso, é filha da também modelo internacional, Luíza Brunet. Em 2020, começou a namorar o surfista Gabriel Medina, com que se casou no fim do mesmo ano, em uma cerimônia intimista realizada em uma praia paradisíaca.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YASMIN BRUNET:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet🧜🏼‍♀️🌟 (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet divide opiniões pelo excesso de tatuagens: "Estragou o corpo!"

Há poucos dias, durante sua viagem para Miami Beach, Yasmin Brunet viu seu nome ficar em evidência após compartilhar diversos cliques de biquíni, e um detalhe chamou atenção de seus seguidores: o excesso de tatuagem.

Como já era de se esperar, a famosa dividiu opiniões na web e até recebeu reclamações por ter ‘estragado seu corpo’."Você é tão linda, mas suas tatuagens não combinam com sua beleza", opinou uma. "Porque são mal feitas. A famosa tatuagem de 'cadeia'", afirmou outra. "Muito bonita, pena que estraga o corpo com tatuagem", falou uma terceira. "Concordo. As tatuagens são horríveis", acrescentou um.