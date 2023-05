Yasmin Brunet sofre acidente de carro e culpa ‘eclipse’

Modelo Yasmin Brunet desabafa sobre energia dos ‘astros’ após sofrer acidente de carro

A modelo Yasmin Brunet (34) deu um susto em seus seguidores nesta sexta-feira, 05. Acontece que a loira sofreu um pequeno acidente de carro enquanto se deslocava até um compromisso no Rio de Janeiro. Super ‘Good Vibes’, ela tentou olhar para o lado positivo da situação e culpou o eclipse lunar ao relatar o perrengue em seu Instagram.

Pelo stories, Yasmin publicou uma foto em que aparece sentada no banco de trás do veículo. Pela janela, é possível ver duas pessoas resolvendo o ocorrido do lado de fora. Na legenda, a filha da atriz e modelo Luíza Brunet abriu detalhes sobre o acidente: “Bom eclipse para todos. Meu dia já começou com uma batida de carro”, ela revelou.

“Vou olhar pelo lado positivo… está tudo bem”, Yasmin tranquilizou os seguidores, ainda na legenda do clique. Depois, a loira registrou um encontro com um amigo que perguntou sobre o ocorrido. Mais uma vez, ela falou sobre a influência dos astros: “Esse eclipse em escorpião!!! Exato!!”, ela diz dando risada e responsabilizando a energia do evento astronômico pelo perrengue.

Yasmin Brunet revela detalhes de acidente de carro e culpa ‘eclipse’ - Reprodução/Instagram

Após divórcio de Gabriel Medina, Yasmin Brunet reclama da vida de solteira

Parece que Yasmin Brunet não está curtindo muito sua solteirice! A loira, que se divorciou do surfista Gabriel Medina em janeiro do ano passado, declarou que não tem se adaptado à sua vida de solteira. O relacionamento durou dois anos e o término foi marcado por diversas polêmicas, incluindo intrigas familiares.

Pelo Twitter, a musa disparou um desabafo sobre o momento que está vivendo "A vida de solteira não é para mim e eu não sou para vida de solteira", ela surpreendeu seus mais de 65 mil seguidores da rede social com a declaração polêmica em relação a sua vida amorosa.