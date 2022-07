Yasmin Brunet revela que já foi traída: ''Dei uma chance e me arrependi''

Em papo com os fãs, modelo Yasmin Brunet conta que já foi traída e perdoou, mas confessa que se arrepende

A modelo Yasmin Brunet (34) bateu um papo com os seus seguidores nas redes sociais!

Nesta sexta-feira, 01, a influenciadora digital e empresária respondeu um seguidor que quis saber se ela perdoaria uma traição e revelou que já passou por essa situação.

"Você daria uma chance, se fosse traição?", perguntou um internauta. "Não [daria uma chance]. Não conseguiria confiar de novo. Relacionamento sem confiança não existe", respondeu a gata nos Stories de seu Instagram.

"Mas isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue lidar com isso e dar mais uma chance. Não existe certo ou errado. Existe o que você sabe que dá certo para você", completou.

Yasmin, então, contou sobre traição, sem citar nomes: "Eu já dei uma chance depois de uma traição e me arrependi", admitiu.

Vale lembrar que Brunet está solteira desde o fim de seu casamento com o surfista Gabriel Medina (28) no início do ano, após cerca de um ano juntos. Antes, a modelo ficou por 15 anos com Evandro Soldati, de quem se separou em fevereiro de 2020.

Recentemente, Yasmin Brunet usou as redes sociais para mandar aquela indireta. A loira fez um post em sua conta no Twitter para quem costuma ficar com pessoas comprometidas. Após ter revelado que já viu discos voadores em conversa com os fãs, a filha de Luiza Brunet escreveu, sem citar nomes: "Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…".

