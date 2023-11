Yasmin Brunet revela como descobriu uma traição de ex-namorado

Sem dar nomes, Yasmin Brunet revela como ficou sabendo que um ex-namorado estava em contato com outra mulher

A modelo Yasmin Brunet contou uma história sobre sua intimidade nas redes sociais. Em uma live, ela relembrou como descobriu a traição de um ex-namorado. Sem dar nomes ou datas, a loira contou que a situação foi revelada para ela por outra pessoa.

"Eu estava com um cara - que não vou falar quem é, e não adianta tentar descobrir porque vocês não vão saber - e eu estava sentindo. Sabe quando você sente algo que estava errado. Eu pensei : 'Deus se eu não estiver ficando doida me mostra a verdade sobre o fulano' e fico repetindo isso. Fui dormir, acordei e na noite seguinte eu abro o Instagram, vejo nos meus directs e vi uma mensagem de uma menina dizendo: 'preciso falar com você sobre o fulano'", disse ela.

Na sequência, ela revelou o desfecho da história: "E ela me disse que ele estava mandando mensagem para ela. No momento eu não queria acreditar, mas a menina me mandou prints dele falando que eu estava viajando, que queria encontrá-la, pedindo fotos íntimas... E olha o nível de trouxa: eu não queria acreditar. Eu ainda perdoei essa traição! Depois de tomar tanto a gente muda".

Atualmente, Yasmin Brunet está solteira, mas está muito próxima do cantor MC Daniel. Os dois são apontados como um affair, mas não confirmaram qual é o status entre eles.

MC Daniel fala sobre a proximidade com Yasmin Brunet

Após o surgimento de vários rumores sobre um suposto novo affair, o funkeiro MC Daniel abriu o jogo sobre o seu status de relacionamento com a modelo Yasmin Brunet. Em entrevista ao apresentador Rodrigo Faro, o ex-namorado de Mel Maia foi sincerão e assumiu que está rolando algo com a influenciadora.

Em trecho dos bastidores da conversa, o cantor foi questionado sobre seu envolvimento com a ex de Gabriel Medina. Daniel prontamente negou estar em um relacionamento sério com Yasmin, mas admitiu que eles estão se conhecendo melhor nos últimos tempos.

Após a negativa do artista, Rodrigo Faro lhe pressionou: "Tá rolando alguma coisa legal?". Com um sorriso no rosto, o funkeiro respondeu à pergunta. "Tá rolando algo especial", disse ele, sem assumir um namoro com a modelo.