Yasmin Brunet posa de biquíni cavadíssimo e seguidores reagem: "Prikito sequinho"

Yasmin Brunet posa de biquíni cavadíssimo em vídeo bem ousado e seguidores percebem detalhe

A modelo Yasmin Brunet deixou os seguidores sem fôlego nas redes sociais nesta terça-feira, 7, ao mostrar um vídeo polêmico no qual mostra a marquinha que conquistou nos últimos dias ao tomar sol com uma peça fininha.

É que a beldade usou uma outra peça ainda menor e mais cavada que deixou escapar o resultado do sol que tomou. Dona de um corpo perfeito, ela deixou seus milhões de fãs babando com sua boa forma.

"Deixa um emoji aqui pra eu ver uma coisa", disse ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores. "Deve doer ser tão linda!", disse um fã. "O prikito [sic] sequinho! Queria que o meu fosse assim", comentou outra mostrando bom humor. "Perfeita", cravou um terceiro.

Veja:

Revelações

Depois de toda polêmica envolvendo Yasmin Brunet e a Grande Rio, a modelo contou no Instagram que ainda sonha em desfilar numa escola de samba. A filha de Luiza Brunet abriu uma caixinha de perguntas onde disse:

"Apesar dessa situação horrível, ainda é um sonho meu. Minha mãe é um dos grandes ícones do Carnaval e eu sempre acompanhei ela. Tenho esse sonho desde pequena. Essa situação não vai tirar essa vontade de mim. Na verdade, me deu ainda mais."

A modelo se pronunciou através de seus stories nesta sexta-feira, 24, após ficar de fora do Desfile das Campeãs 2023 do Rio de Janeiro. "Queria deixar claro que eu amo a escola de samba da Grande Rio e a comunidade de Caxias que me recebeu muito bem, com muito carinho! Sou muito grata de coração! Independente do que algumas pessoas estão fazendo comigo, meu carinho vai estar com a escola e comunidade sempre", começou a musa.