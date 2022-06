Yasmin Brunet manda indireta e alfineta quem 'pega homem comprometido'

Modelo Yasmin Brunet faz postagem sobre infidelidade e internautas apontam indireta para o ex, Gabriel Medina

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 10h27

A modelo Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para mandar aquela indireta!

Na noite de terça-feira, 28, a loira fez um post em sua conta no Twitter para quem costuma ficar com pessoas comprometidas.

Após ter revelado que já viu discos voadores em conversa com os fãs, a filha de Luiza Brunet escreveu, sem citar nomes: "Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…".

Nos comentários, alguns seguidores chegaram até a shippar Yasmin com o atleta e ex-BBB Paulo André (23). "Eu acredito que tu e o PA ainda vão ficar juntos, um mulher foda igual tu merece um homem f*** igual ele". "Isso aqui foi indireta para Gabriela Versani porque o [Gabriel] Medina ficou com a Flay na festa do Ney... Essa garota é fissurada no Gabriel", disparou ainda uma hater.

Na sequência, a ex-mulher de Gabriel Medina (28) ainda postou trechos de músicas de Anitta (29) e Luísa Sonza (23) com Baco Exu do Blues (26).

"Mas se tu não quiser, eu quero menos ainda", citou a canção Tá na Mira. "Você mente tão mal... finge tão mal", disse ainda, mencionando o sucesso Hotel Caro.

Yasmin Brunet conta sobre dom espiritual

Em papo com os seguidores, Yasmin Brunet falou sobre espiritualidade e experiências sobrenaturais que já viveu. Ao ser questionada sobre algum dom espiritual, ela respondeu: "Consigo sentir e, às vezes, ver a energia das pessoas. Quando me deixo levar pelo raciocínio lógico e não pela intuição, não me enganam".

Confira o tweet de Yasmin Brunet:

Acho engraçado a galera que não acredita em ET sendo que acreditam em coisa pior… tipo pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você… — Yasminbrunet (@yaabrunet) June 29, 2022

Mas se tu não quiser… eu quero menos ainda. — Yasminbrunet (@yaabrunet) June 29, 2022