Yasmin Brunet fala sobre preparação para Carnaval e dificuldade de aprender a sambar

Yasmin Brunet será musa da Grande Rio, escola de samba do Carnaval do Rio de Janeiro

Yasmin Brunet falou sobre a preparação para o Carnaval 2023 do Rio de Janeiro. A musa da Grande Rio confessou que tem achado muito difícil aprender a sambar.

"Vou falar uma coisa para vocês, estou penando para aprender a sambar. É muito difícil. Sempre achei muito lindo e admirei muito quem samba bem, quem tem samba no pé, quem realmente é toda solta e... Sempre imaginei que fosse realmente difícil. Mas agora que estou precisando aprender pela primeira vez... Pelo amor de Deus, é muito difícil", disse.

Ela contou que feito aulas todos os dias para não decepcionar na Sapucaí. A modelo detalhou as dificuldades que ela vem enfrentado: combinar leveza, fôlego, coordenação motora e força.

"Faço aulas todos os dias! Mesmo assim, acho que é uma das coisas mais difíceis que tentei fazer. Quem samba bem, parabéns! Exige muito do seu corpo. Cansa muito. Tem que estar com fôlego, força, tem que ter coordenação motora, leveza, elegância... Gente, vou falar para você, vou fazer o meu melhor, estou dando o meu máximo para aprender, mas não é fácil , não", desabafou.

Yasmin tem pedido dicas de samba para a mãe, Luiza Brunet, que foi rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense por muitos anos: "Estou pedindo várias dicas para várias pessoas. Óbvio que peço para a minha mãe várias. E para a Mileide Mihaile! Como eu amo essa mulher, gente. Além de linda ela é fofa, tem uma energia tão boa... É tão gostosinha de ver sambando. Samba tão lindo! Sou apaixonada. Mileide, você é tudo". finalizou a musa.

Na terça-feira, 31, Yasmin participou do ensaio da escola de samba e deixou o esparadrapo à mostra com seu vestido vermelho de recortes na região da cintura. A loira causou o maior alvoroço na quadra devido a sua beleza e simpatia.

O ritual de cobrir o umbigo se popularizou no último ano com Jade Picon no BBB 22, e se baseia numa crença antiga de que tampar o chacra umbilical repele energias negativas externas que possam tentar entrar no campo.