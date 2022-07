Yasmin Brunet e Xamã vivem romance, diz colunista

Yasmin Brunet e Xamã são apontados como um novo casal no mundo das celebridades. Saiba mais!

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 13h32

A modelo Yasmin Brunet (34) pode ter encontrado um novo amor! De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela está vivendo um romance com o cantor Xamã (32) há cerca de um mês. Por enquanto, o relacionamento deles não teria um 'rótulo' e os amigos próximos já sabem do novo affair.

Inclusive, o colunista informou que eles foram vistos juntos em uma viagem para Fernando de Noronha neste mês e eles já teriam ficado no Carnaval.

Vale lembrar que Yasmin Brunet está solteira desde o fim do namoro com o surfista Gabriel Medina (28) em janeiro de 2021.

Yasmin Brunet manda indireta sobre infidelidade na web

Recentemente, Yasmin Brunet usou as redes sociais para mandar aquela indireta. A loira fez um post em sua conta no Twitter para quem costuma ficar com pessoas comprometidas. Após ter revelado que já viu discos voadores em conversa com os fãs, a filha de Luiza Brunet escreveu, sem citar nomes: "Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…".