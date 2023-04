Yasmin Brunet é vista aos beijos com jogador considerado o mais gato do Brasil

Modelo Yasmin Brunet troca beijos com jogador de futebol do Vasco em festa e começam a se seguir nas redes sociais

Solteira, a modelo Yasmin Brunet (34) está aproveitando a vida com novo affair! A influenciadora digital teria trocado beijos com o jogador de futebol Pedro Raul (26), que é considerado por muitos como o mais bonito nas competições do Brasil no momento.

Segundo informações do Jornal Extra, os dois ficaram durante uma festa que aconteceu no último sábado, 08, no Rio de Janeiro, com presença de famosos.

De acordo com o perfil Condomínio da Fifi no Instagram, Yasmin e Pedro chegaram separados no evento, que contou com artistas como Juliette, Jade Picon e a ex-BBB Marvvila. A modelo e o jogador do Vasco da Gama já tinham trocado mensagens e após a ficada, os dois passaram a se seguir no Instagram.

Yasmin Brunet faz lista e define homem ideal para sua vida

A modelo Yasmin Brunet, ex-mulher do surfista Gabriel Medina (29), abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira, 11, ao compartilhar uma mensagem definindo as características do homem ideal para sua vida.

Enquanto interagia com os fãs na caixinha de perguntas, a influenciadora foi questionada por um fã, que quis saber quais as qualidades que ela busca em um homem para iniciar um relacionamento. “Quais qualidades você busca em um homem? Você de longe é a mulher mais linda do mundo".

Sem hesitar, Yasmin fez uma lista para definir os requisitos para 'o homem ideal': "Sincero, educado, engraçado, verdadeiro e ter bom caráter em geral", respondeu ela, com alguns emojis de risadas no final da frase.

Além disso, a artista também foi questionada sobre o que precisa para um homem conquistar o seu coração. Na lata, Yasmin disse que o "mínimo é não fazer joguinhos e demonstrar interesse".

