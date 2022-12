Yasmin Brunet diz sofrer assédio na web e ameaça expor homens

Musa Yasmin Brunet disse que recebe mensagens impróprias sempre que abre caixa de perguntas

A influenciadora digital Yasmin Brunet disse que sofre assédio todas as vezes que abre seu perfil para interagir com os fãs. Ao abrir uma caixa de perguntas no aplicativo Instagram, ela recebeu muitas mensagens desrespeitosas e decidiu falar sobre.

"Quando eu faço essas caixinhas de perguntas vêm umas mensagens tão nojentas de homens. Minha vontade é dar um print [captura de tela] e começar a postar tudo aqui. Se continuar, vou começar a fazer exposed desses caras", começou a loira.

Ela ameaçou mostrar as mensagens impróprias e mostrar o rosto dos que mandam para que eles sejam punidos pela vergonha de serem descobertos, além do eventual linchamento exposto.

"Já estou avisando aqui antes, porque além de ser bloqueado, fato, que vai ser bloqueado, eu vou fazer também o exposed desses assédios. Vocês querem? Não, né?! Então, parem", completou a ex de Gabriel Medina.

Confira última foto da influenciadora Yasmin Brunet: