Yasmin Brunet diz que não confia em mais ninguém em desabafo na web: ''Mudei mesmo''

Em meio a suposto affair de Gabriel Medina e Jade Picon, Yasmin Brunet faz desabafo e diz que 'mulher consegue ser maldosa quando quer'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 08h27

A modelo Yasmin Brunet (34) usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre ter se decepcionada com algumas amizades.

Sem citar nomes, a influenciadora digital afirmou em sua conta no Twitter que mudou seu jeito de ser e que não confia mais nas pessoas. Os internautas especularam que as indiretas sejam para Jade Picon (20), que é alvo de boatos de romance com o ex-marido de Yasmin, o surfista Gabriel Medina (28).

"Nossa tem gente que não merece nem um segundo do seu tempo… Hoje em dia amizade não vale nada. Confie na sua intuição e não espere o melhor de ninguém. É um trauma atrás do outro. Acho e depois de tudo o que aconteceu nos últimos tempos eu não confio em ninguém. Nunca mais", começou escrevendo.

"Vocês falam que eu mudei e mudei mesmo. Não espero mais o melhor de ninguém. Não sou good vibes. Não vejo nada cor de rosa. Mudei muito pela quantidade de merd* que eu passei que vocês não fazem nem ideia", acrescentou.

A loira falou que ser verdadeira não adianta: "Uma das coisas que mais falta hoje em dia: palavra. Percebi que ser de verdade não vale nada. A maioria da galera paga pau pra personagem e não tá nem sabendo. Vocês amam uns personagens que meu Deus… se soubessem a verdade".

Ao finalizar, ela disparou que não pode confiar em ninguém. "Não é por nada não mas mulher consegue ser absurdamente maldosa quando quer… quanta cobra criada. Imagina você se abrir com uma pessoa, contar tudo, ela te dar 'apoio' e depois ir por trás e cagar tudo… mais uma prova pra não confiar em ninguém".

Na web, rolam boatos de que, além de terem se encontrado na festa de Luísa Sonza (24), Medina e Jade trocaram beijos em um bar em São Paulo na última quarta-feira, 20. Yasmin também estava no local e ficou com o irmão de Jade, Léo Picon.

Vale lembrar que na festa de Sonza, Brunet foi vista aos beijos com o ex-namorado de Jade, o filho de Leonardo, João Guilherme (20). Ela também é alvo de boatos de affair com o rapper Xamã (32).

Confira o desabafo de Yasmin Brunet sobre decepção com amizades:

