Yasmin Brunet divide opiniões pelo excesso de tatuagens: "Estragou o corpo!"

Com mais de 20 tatuagens espalhadas pelo corpo, modelo Yasmin Brunet divide opiniões na web ao exibir desenhos inusitados; veja!

Que Yasmin Brunet (34) é dona de uma beleza estonteante, isso ninguém pode negar! Entretanto, há poucos dias, durante sua viagem para Miami Beach, a loira viu seu nome ficar em evidência após compartilhar diversos cliques de biquíni, enquanto aproveitava a temporada de descanso.

Além da silhueta escultural, um outro detalhe chamou atenção de seus seguidores: o excesso de tatuagem, visto que a modelo tem aproximadamente mais de vinte desenhos espalhados pelo corpo, muitos deles em lugares inusitados.

Como já era de se esperar, a famosa dividiu opiniões na web e até recebeu reclamações por ter ‘estragado seu corpo’ com as diferentes artes. "Você é tão linda, mas suas tatuagens não combinam com sua beleza", opinou uma. "Porque são mal feitas. A famosa tatuagem de 'cadeia'", afirmou outra. "Muito bonita, pena que estraga o corpo com tatuagem", falou uma terceira. "Concordo. As tatuagens são horríveis", acrescentou um.

Há poucos dias, Yasmin Brunet deixou seus seguidores babando ao publicar uma selfie no espelho em que aparece usando um chapéu preto, cobrindo parte de seu rosto, e de biquíni cavadíssimo, chamando atenção dos fãs pelas curvas e a cintura fininha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE YASMIN BRUNET:

Solteira, Yasmin Brunet revela qual seu homem ideal: ‘Preparada’

Yasmin Brunet aguçou a curiosidade dos fãs ao detalhar um pouco sobre como seria seu homem ideal. Solteiríssima desde que terminou seu casamento com o surfista Gabriel Medina (29), a famosa revelou que está pronta para um novo relacionamento.

“Deus, se for da sua vontade, coloca um cara fiel, cheiroso e tatuado na minha vida… sua filha está preparada”, escreveu a modelo, no Twitter. Como já era de se esperar, os internautas não perderam tempo e apoiaram a loira, que teve um relacionamento para lá de conturbado com o surfista.

“E existe, viu? Logo aparece”, garantiu uma usuária. “Partiu fazer uma tatuagem”, brincou um outro, apaixonado pela loira. “Torço tanto pra você ter o amor tranquilo e lindo que merece. Vai chegar”, desejou uma terceira.