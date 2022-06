Yasmin Brunet conta sobre dom espiritual e diz que já viu discos voadores

Modelo Yasmin Brunet compartilha clique de vestido preto e conversa com fãs sobre espiritualidade e experiências paranormais

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 09h47 - Atualizado às 10h17

A modelo Yasmin Brunet (34) chamou atenção dos seguidores nas redes sociais, mais uma vez, pela sua beleza!

Na noite de segunda-feira, 27, a loira bateu um papo com os seguidores nos Stories de seu Instagram sobre espiritualidade e experiências sobrenaturais e publicou uma nova foto em que aparece usando um look todo preto.

Em seu feed no Instagram, a gata apostou no carão ao posar exibindo o visual com vestido midi fendado, deixando em evidência suas pernas torneadas. "É o ponto em que o Eu e o Você se beijam, o lugar em que as mulheres correm com os lobos", escreveu Yasmin na legenda da publicação, citando frase do livro Mulheres Que Correm Com Os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés.

A postagem rendeu muitas curtidas e comentários dos fãs, que babaram pela beleza da filha de Luiza Brunet. "Perfeita", "Sereia linda", "Belíssima", "Que mulher", "Isso é uma deusa!", "Deusa grega", elogiaram os admiradores.

Yasmin Brunet conta que tem dom espiritual

Yasmin Brunet respondeu algumas dúvidas dos fãs e revelou que já viu disco voador. "Já vi algumas vezes. Sei que tem muita gente que não acredita, mas quando você vê um não tem como negar. Realmente, é uma coisa muito diferente do que qualquer coisa que a gente já viu", disse ela.

Ao ser questionada sobre algum dom espiritual, Yasmin respondeu: "Consigo sentir e, às vezes, ver a energia das pessoas. Quando me deixo levar pelo raciocínio lógico e não pela intuição, não me enganam".

Confira o clique de Yasmin Brunet: