Yasmin Brunet aparece tomando banho e deixa seguidores malucos

Ao mostrar os cuidados com seus cabelos, modelo Yasmin Brunet exibe tatuagens pelo corpo

A modelo Yasmin Brunet (34) decidiu esquentar a internet na manhã desta quarta-feira, 25! Em suas redes sociais, a loira compartilhou momentos de relaxamento e intimidade com seus seguidores, mostrando detalhes de seu banho matinal. Nua, ela deixou os seguidores loucos com suas diversas tatuagens pelo corpo e suas curvas esculturais.

Yasmin gravou o momento de mais intimidade de seu dia pois queria mostrar para seus fãs como são os cuidados que ela tem com seus longos cabelos, mostrando especificamente quais são os produtos que utiliza de sua própria marca.

No vídeo publicado nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo apareceu totalmente nua, lavando suas longas madeixas embaixo d’água, Alpem disso, passa um shampoo em seu cabelo. Nas imagens, podemos ver as tatuagens de Yasmin, uma no pescoço, uma no ombro, outra na costela, uma no braço e uma na parte de baixo de sua cintura.

Yasmin Brunet tomando banho - Créditos: Reprodução / Instagram



Yasmin Brunet fala sobre BBB 23: ‘Iria e causaria’

É oficial! Com a estreia do programa na última segunda-feira, 16, os fãs de Yasmin Brunet puderam se conformar e cessar as teorias de que a loira entraria na casa. Alguns dias antes, quando o elenco foi divulgado, a influenciadora aproveitou para se manifestar e brincar com os boatos de que participaria do reality.

Em suas redes sociais, Yasmin disse: “Eu não fui para o BBB, mas vocês sabem que eu super iria!’ e complementou, chamando a atenção do diretor do programa: "Inclusive fica a dica Boninho! Todo mundo sabe que eu iria e causaria, mas não foi dessa vez, gente. Não fui, tô aqui em casa”, brincou.