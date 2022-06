Yasmin Brunet alfineta Jade Picon durante live após comentário de fã

Modelo Yasmin Brunet está sendo criticada por falar mal da influenciadora Jade Picon em transmissão no Instagram

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h30

A modelo Yasmin Brunet (33) deu uma alfinetada em Jade Picon (20) durante uma live no Instagram na noite de quinta-feira, 02.

O trecho da transmissão viralizou nas redes sociais por conta do comentário da loira sobre a influenciadora digital. Durante o vídeo com sua amiga Valentina Drummond, ela recebeu algumas mensagens dizendo que tem inveja da ex-sister.

Ao ler, a ex-mulher de Gabriel Medina (28) não gostou e disparou: "Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é 'biscoiteira', todo mundo é 'recalcada', todo mundo é o 'car**** a quatro'".

Alguns internautas estão criticando Yasmin na web. "Já na casa dos 34 anos e imatura desse jeito", "Jade de boa na casa dela e a outra surtando na Internet criando rivalidade feminina, cada um oferece aquilo que tem né, se diz tão evoluída e se mostra tão desnecessária... amo que a Jade ignora, nem dá atenção kkkk". Mas teve quem saiu em defesa da modelo: "Mas tá errada? Qual a necessidade dos fãs da Jade irem comentar na live dela? 5 série vive".

Vale lembrar que assim que Jade foi eliminada do BBB 22, rolaram boatos de que ela teria ficado com Medina, com quem Yasmin foi casada por cerca de um ano. Na época, Yasmin até deixou de seguir Jade nas redes sociais, aumentando os rumores do affair. A influencer e o atleta não se pronunciaram sobre o assunto.

Yasmin e Medina se separaram em janeiro deste ano.

Fãs comparam Yasmin Brunet com Juma Marruá, de 'Pantanal'

Yasmin Brunet chamou atenção dos fãs ao exibir sua beleza no clima da novela Pantanal! A famosa compartilhou um clique encantador em que aparece tomando banho de rio. Dentro d'água com o corpo quase todo submerso, deixando parte do seu rosto e o bumbum em evidência, ela esbanjou sensualidade e foi comparada com a personagem Juma Marruá, interpretada pela atriz Alanis Guillen (23) no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Confira trecho da live: