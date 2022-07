Yanna Lavigne esbanja alegria ao compartilhar cliques de seu final de semana com amigas

Yanna Lavigne compartilhou o álbum de fotos de seu final de semana especial ao lado de amigas

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 14h50

Nesta segunda-feira, 18, Yanna Lavigne (32) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o final de semana ao lado de algumas amigas.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece se divertindo em uma praia ao lado das amigas, Giovanna Lancellotti (29), Fran Castro e Fernanda Manzeli.

Em outros registros, Yanna apareceu coladinha com a filha caçula, Amélia, que adorou fazer um passeio de barco com a mamãe e com as titias.

Na legenda, a atriz escreveu: "Hello segundona! Um dump de um final de semana perfeito".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa linda!", disse um. "Só vejo lindezas!", escreveu outro. "Que lindas!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Yanna Lavigne curtindo um final de semana ao lado de suas amigas: