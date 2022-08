Xuxa revela que fez acordo com Sasha antes de entrevistas: 'Respeitando o espaço'

Xuxa Meneghel revela que fez um trato com a filha, Sasha, após a golpe financeiro

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 10h06

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) revelou que fez um acordo com a filha, Sasha Meneghel Szafir (24), após um momento complicado. Recentemente, Sasha e o marido, João Figueiredo (23), foram vítimas de um golpe financeiro e decidiram não comentar publicamente sobre o assunto. Assim, Xuxa contou que elas tem um trato quando falam uma da outra em entrevistas.

“A gente conversa sobre todos os assuntos. Mas eu não falo (publicamente) sobre a vida dela. Quando as pessoas perguntam sobre as minhas particularidades, ela diz: 'olha, fala com a minha mãe'. A gente respeita muito uma a outra. Está junto com a palavra 'amor'. A maneira de eu demonstrar que eu a amo é respeitando o espaço dela. E ela respeita o meu”, disse ela em conversa na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Novos projetos de Xuxa Meneghel

Além disso, Xuxa contou de sua atual fase profissional. Ela está envolvida com a preparação para fazer uma série de ficção para o Globoplay com base em sua vida. O projeto está na fase de definir o elenco e deverá ser lançado apenas em 2024.

Atualmente, Xuxa está envolvida com as gravações da série Tarã, da Disney, que já teve cenas feitas no Acre e agora será gravada em estúdios no sudeste e em uma fazenda no sudeste. “Eu não interpreto nada. Eu brinco. Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana”, contou.

