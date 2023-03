Xuxa diz que sexo melhorou após veganismo: "Rendendo por muito mais tempo"

Xuxa se tornou vegana em 2018 e afirma que sua pele, saúde, disposição e vida sexual melhoraram após mudança de hábitos

Xuxa (59) se tornou vegana em 2018 e, além de afirmar que sua pele, saúde e disposição melhoraram, citou a vida sexual em entrevista à revista Boa Forma.

"Como o Ju [Junno - namorado de Xuxa] se tornou vegano ao mesmo tempo que eu, sentimos juntos que a coisa estava rendendo por muito mais tempo (risos). Acho que no documentário da Dieta dos Gladiadores citam um estudo que conduziram com jovens que se alimentaram por um período com dieta vegana e outro grupo com carne e derivados de animais. Os veganos tiveram muito mais que o dobro de ereções por noite. Achei engraçado que os adolescentes disseram que quando namorarem vão parar de comer carne. Depois de três meses a gente se olhava e dizia 'Uhuu! Vamos de novo?'", relata.

A apresentadora namora Junno Andrade (59) desde 2012. "Conheci ele aos 25 anos e a gente se reencontrou aos 50 anos e vive um amor maravilhoso. Faço questão de dizer o quanto o amo, de dar beijo na boca todo dia. Dar valor, sabe?", afirmou.

Xuxa revela que gostaria de conhecer uma casa de swing: "Antes dos 60 anos"

Xuxa fez uma revelação para lá de curiosa. A apresentadora contou que gostaria de conhecer uma casa de swing antes de completar 60 anos. "Não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas para fazer [até o aniversário]", contou.

Ela falou que, como namorou grande parte da sua vida, tem curiosidade de conhecer uma casa de swing, pois nunca teve oportunidade. Ao ser questionada se o desejo poderia ser realizado após os 60 anos, a apresentadora revelou que não deve rolar.

"Acho que nem tudo me é permitido e que me convém uma coisa assim quando se passa de uma certa idade", disse. Ela ainda relatou que de apenas falar sobre o assunto com Junno Andrade, fica nervosa e dá dor de barriga. "Eu quero, mas não vai", explicou ela.