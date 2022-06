William Bonner surge em nova selfie com a esposa em evento de gala

William Bonner aparece com look elegante em foto com a esposa, Natasha Dantas

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 21h06

O apresentador William Bonner (58) surgiu em uma nova foto nas redes sociais. A esposa dele, Natasha Dantas (42), compartilhou uma selfie do casal nos bastidores de um evento de gala nos Estados Unidos.

Na foto, ele apareceu com look elegante e gravata borboleta, enquanto a amada apostou em um vestido vermelho e batom combinando. “Um casal arrumadinho pra festa não quer guerra com ninguém”, escreveu ela na legenda.

O casal marcou presença no prêmio Voice Foundation, no qual ele foi homenageado por sua contribuição para a comunicação. O evento aconteceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 3.

“Esse é um momento em que a minha voz recebe uma homenagem, e eu divido essa homenagem com as vozes – que tentam calar – de todos os jornalistas, no Brasil e no mundo”, disse ele em seu discurso.

Foto de William Bonner com a esposa: